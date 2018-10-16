İİT'den Avustralya Başbakanı'nın Kudüs çıkışına tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, "ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den işgal altındaki Kudüs'e taşıma niyetine" işaret edilerek, teşkilatın, söz konusu karara ilişkin endişesi ifade edildi.

"Avustralya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile uluslararası kanunları ihlal eden bu tür yasa dışı adımlar atmamalı" şeklindeki ifadelere yer verilen açıklamada, Avustralya, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" niyetinin yankıları konusunda uyarıldı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf Ahmed el-Useymin'in, "Uluslararası meşru kararlara göre, Kudüs, 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır" şeklindeki ifadelerine de yer verilen açıklamada, Useymin, söz konusu uluslararası kararların, tüm ülkeleri ilişkilerini bunu dikkate alarak sürdürmeye zorladığını kaydetti.

Teşkilatın, işgal altındaki Kudüs kentinin yasal statüsüne zarar veren her türlü girişim ve eylemi reddeden tutumunu yineleyen Useymin, Avustralya'yı "iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşacak fırsatlar ile dünya ve bölgedeki istikrarı destekleyen tutumları üstlenmeye" çağırdı.

Avustralya Başbakanı Morrison bugün yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda "kendisinin ve hükümetinin açık görüşlü" olduğunu söylemişti.

Bu konuda kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini dile getiren Başbakan Morrison, "Sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı bekleyemezsiniz. Bu konuda Avustralya'nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından dönemin Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Washington'un kararını takip etmeyeceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından, yeni büyükelçilik binası 14 Mayısta yapılan resmi törenle açılmıştı. ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının ardından, Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs’e taşımıştı.

Kaynak: AA