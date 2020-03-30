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Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandı.
Ülkede yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Etiketler: israil Netanyahu koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 06:07
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