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Fildişi Sahili'nde COVID-19'dan ilk ölüm
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm yaşandı.
Fildişi Sahili Sağlık ve Hijyen Bakanı Eugene Aka Aouele yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik başkenti Abidjan'da bir kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Bakan Aouele, COVID-19 tanısının kişinin ölümünün ardından yapılan inceleme neticesinde konulduğunu ifade etti.
165 kişiye koronavirüs bulaştı
Ülkede, 2 günde 64 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 165'e yükseldi. Vakalardan 4'ü iyileşti.
COVID-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında bugünden itibaren ülkenin en yüksek nüfuslu kenti Abidjan karantinaya alınacak.
Fildişi Sahili'nde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile salı gününden itibaren 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Etiketler: fildişi sahili koronavirüs covid-19 koronavirüs ilk ölümSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 05:19
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