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Dünya
AA 17.02.2024 22:55

Netanyahu'dan skandal savunma: Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısına girişmemeleri yönünde uluslararası çağrıları reddederek, "Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan skandal savunma: Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz
[Fotograf: Reuters]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, şöyle konuştu:

"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."

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Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz." dedi.

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Filistin devletinin tanınması konusunda "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" savunan Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması için "güçlü askeri baskı ve çok sıkı müzakereler" yürüttüklerini söyleyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak olası bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin Hamas'ın "hayal ürünü" talepleri nedeniyle durdurulduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.

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