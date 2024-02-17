"Kanal 12" televizyonu: Refah'a saldırı planı gelecek hafta Hükümet Kabinesi'ne sunulacak

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrail ordusunun planında Refah'taki Filistinlilerin Gazze'nin orta ve güney bölgelerine geçişinin öngörüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine ise izin vermeyeceği kaydedildi.

Haberde, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın "Hamas ile esir takası mutabakatına varılmazsa Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceği ve Refah'a da saldıracakları" yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.