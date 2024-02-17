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Dünya
AA 17.02.2024 22:03

İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 44 kişi öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 44 kişi hayatını kaybederken, 80 Filistinli de yaralandı.

İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 44 kişi öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail'in Gazze'nin merkezinde 9 ayrı saldırıyla yaptığı katliamda 44 kişi şehit olurken, 80 kişi de yaralandı." dedi.

Saldırılarda Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah ve Ez-Zevayide bölgelerinin hedef alındığını aktaran Sevabite, "Soykırım savaşının başlangıcından bu yana Filistin halkına karşı yürütülen katliamlarda İsrail'in yanı sıra ABD ve uluslararası toplumun da sorumlu olduğunu" vurguladı.

BM: Filistinliler Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın eşiğinde
BM: Filistinliler Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın eşiğinde

Sevabite, Filistinli siviller, çocuklar ve kadınların hayatının kurtarılması için acilen savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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