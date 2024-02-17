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Dünya
AA 17.02.2024 20:10

BM: Filistinliler Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın eşiğinde

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurdu.

BM: Filistinliler Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın eşiğinde

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X sosyal medya hesabından İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki katliamına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve çevresinde yoğun saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, binlerce insanın saldırılardan kaçmaya çalıştığı Refah’ta da yoğun hava bombardımanı nedeniyle buradakilerin de Gazze’nin orta kesimine kaçmasına neden olduğu kaydedildi.

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Gazze’nin kuzeyindeki insanların kıtlığın eşiğinde olduğu ve Gazze'de sığınılacak bir yer olmadığının da altı çizildi.

Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Gazzeli çocuklar su için mücadele ediyor
Gazzeli çocuklar su için mücadele ediyor

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

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BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

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