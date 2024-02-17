Almanya Afrika ile daha yakın ilişkiler kurulmasını istiyor

60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, genel olarak Batı'nın, özel olarak da Almanya'nın, yeni küresel zorluklar karşısında Afrika ülkelerine yönelik yaklaşımını değiştirmesi gerektiğine işaret ederek, "Geçmişte, özellikle Avrupa'dan veya Batı dünyasından ülkelerin gelip Afrika ve diğer yerlerdeki hükümetlere, 'Biz sizden daha akıllıyız, daha fazla tecrübeye sahibiz ve biz daha iyiyiz.' demeleri gibi bir durumu çok sık yaşadık." ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Çin'in etkisine karşı koymak için siyasi farklılıklara rağmen Afrika ülkeleriyle daha yakın ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor." diyen Pistorius, Afrika ülkeleriyle daha yakın ilişkiler geliştirilmemesi halinde Rusya'nın devreye gireceğini, bunun da genellikle ülkelerin iyiliği ya da bölgenin istikrarı için iyi olmayacağını savundu.

Alman Bakan, Avrupa ülkelerinin Afrika ülkeleriyle yakın diyaloğunu sürdürmesinin ve daha yakın işbirliğine yönelik adımlar atmasının önemli olduğunu kaydetti.

İlke olarak nefret ve yıkımdan değil, işbirliği ve destekten yana olduklarını vurgulayan Pistorius, "Biz özgürlüğü ve hepimizin yararına olan kurallara dayalı uluslararası düzeni savunuyoruz." diye konuştu.

"Ukrayna'nın direncini güçlendirmek bizim sorumluluğumuzdur"

Ukrayna'nın topraklarını geri kazanmasına yardım etmenin kendilerinin ortak sorumluluğu olduğuna işaret eden Pistorius, "Ukrayna'nın direncini güçlendirmek bizim sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Müttefiklerle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güçlü bir mesaj gönderdiklerini anlatan Pistorius, "Eğer herhangi bir Rus askeri çizmelerini Müttefik topraklarına koyarsa, onun her santimetresini savunacağız." dedi.

Etkili bir caydırıcılığın kendilerinin hayat sigortası olduğuna dikkati çeken Pistorius, "Caydırıcılık yatırımı yapacak kaynaklara ihtiyacımız var. Bu yıl gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde ikisinden fazlasını savunmaya harcayacağımızı söylemekten gurur duyuyorum. Ayrıca bunun yeterli olmayabileceğini görecek kadar gerçekçiyim." değerlendirmesinde bulundu.