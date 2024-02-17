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Dünya
AA 17.02.2024 22:25

ABD'de evde patlama: 1 ölü, 13 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde, yanan bir evde müdahale sırasında meydana gelen patlamada 1 itfaiyeci eri öldü, 13 kişi yaralandı.

The New York Times Gazetesi'nin haberine göre, Virginia'ya bağlı Sterling'de itfaiye ekipleri doğal gaz sızıntısı ihbarıyla gittikleri bir eve yerel saatle 19.40 sularında müdahalede bulundu.

Loudoun County İtfaiye Dairesi Sözcüsü Laura Rinehart, ekiplerin sızıntıyı tespit ettiği ve tehlikeli madde uzmanlarından destek istediğini söyledi.

İtfaiye Şefi Yardımcısı James Williams ise itfaiye ekiplerinin evin içinde olduğu sırada patlama olduğunu açıkladı.

Sağlık yetkilileri, patlamada 1 itfaiyecinin öldüğünü, 11'i itfaiyeci olmak üzere 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Gaz sızıntısının sebebine yönelik incelemenin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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