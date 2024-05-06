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Dünya
Reuters 06.05.2024 22:15

Netanyahu: Savaş Kabinesi Refah'taki "operasyonu" sürdürme kararı aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin, Hamas'a esirler konusunda baskı yapılması amacıyla Refah'taki "operasyona" devam etme kararı aldığını duyurdu.

Netanyahu: Savaş Kabinesi Refah'taki "operasyonu" sürdürme kararı aldı
[Fotograf: Reuters]

Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah’ta saldırılara devam kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin açıklamasında, ateşkes teklifinin İsrail'in taleplerinden "çok uzak" olduğunu vurguladı ancak müzakereler için heyet gönderileceğini ifade etti.

Netanyahu, Hamas'a esirlerin serbest bırakılması konusunda baskı yapılması amacıyla, ülkenin Savaş Kabinesi'nin Refah'taki saldırılara devam etmeyi kararlaştırdığını aktardı.

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