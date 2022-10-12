Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nepal'in batısındaki sel ve heyelanlarda 33 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]
Ülkede geçen hafta yaşanan sel ve heyelanlarda 33 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
Karnali eyaletindeki muson yağmurlarının ardından bölgede sel ve heyelanlar yaşandı.
Eyaletin bazı bölgelerinde Karnali Nehri taşarken sular altında kalan köprüler kullanılamaz hale geldi.
Eyaletteki sel ve heyelanlarda 33 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
Afet nedeniyle bölgede yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi tahliye edildi.
Arama kurtarma faaliyetlerine kolluk kuvvetleri de destek olurken ekiplerin şiddetli yağış nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandığı kaydediliyor.
Birleşmiş Milletler, afet bölgesinde gıda ve ilaç yardımı yapılmaya başlandığı bilgisini paylaştı.
Nepal'de bu yıl, yağmur kaynaklı afetlerde en az 110 kişi hayatını kaybetti.
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