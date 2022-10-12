Somali Enformasyon Bakanlığı, ülkenin Hiran bölgesinde sabah saatlerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Hiran bölgesinde en az 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Eş-Şebab üyelerinin saldırısı sonrası başlayan operasyona savaş uçaklarının da destek verdiği ve çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Çatışmalarda 3 Somali askeri de hayatını kaybetti.

Eş-Şebab'a yönelik Jicibow bölgesinde dün düzenlenen operasyonda da 20 örgüt üyesi öldürülmüştü.