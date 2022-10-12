Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telagram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün Ukrayna'nın farklı şehirlere ve yerleşimlere düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

Vinnitsa, Dnipro, Zaporijya, Lviv ve Donetsk bölgelerine yönelik Rus saldırıları sonucu 14 sivilin öldüğünü aktaran Timoşçenko, 34 kişinin de yaralandığını belirtti.

"Ukrayna hava savunmasında yeni dönem başladı"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da gece yarısından sonra Twitter'den yaptığı paylaşımda, Almanya'dan hava savunma sistemleri teslim aldıklarını kaydetti.

Reznikov, "Ukrayna hava savunmasında yeni dönem başladı. Almanya'dan IRIS-T'ler (hava savunma sistemi) geldi. ABD'den NASAMS geliyor. Bu sadece başlangıç. Ve daha fazlasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.