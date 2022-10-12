Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal kuruluş Fedasil'in barınak bulmamasıyla ilgili bir yılı aşkın süredir devam eden kriz, son haftalarda sığınma başvurularının artmasıyla yeniden tırmandı.

18 yaş altı 21 kişiyle ilgili son olarak dün yaşanan gelişme, Belçika medyasında geniş yer buldu.

"Acil barınak oluşturmak için acil önlemler gerekiyor"

"Caritas International Belgium" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 19.30. 21 refakatsiz çocuk için barınak bulunmadığını not ediyoruz. Bu gece sokakta uyurlar." ifadelerini kullandı.

Flamanca yayın yapan ulusal kanallardan VRT, "Refugee Work Flanders" isimli STK'nin Direktörü Tine Claus'un "Derin bir krizdeyiz. Acil barınak oluşturmak için acil önlemler gerekiyor." tespitine yer verdi.

"Fedasil, binlerce insanın sokağa terk edilmsinin önüne geçemedi"

Fransızca yayın yapan ulusal kanallardan RTBF haberinde, aynı kuruluşun sorumlularından Thomas Willekens'in 43 çocuğun sığınma başvurusunda bulunduğu ve bunlardan 21'inin Fedasil tarafından kabul edilmediği sözlerini kullandı.

İngilizce yayın yapan Brussels Times, Fedasil'in görevini yerine getirmemesi nedeniyle 4 bin 500'den fazla kez suçlu bulunmasına rağmen, binlerce insanın sokağa terk edilmesinin önüne geçemediğini vurguladı.

Sığınmacı kabulü krizi

Ülkede uzun süredir sığınmacıların kabulüyle ilgili kriz yaşanıyor.

Sorumlu federal ajans Fedasil'in, AB'nin başkenti konumundaki Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde oluşan ve gece gündüz süren uzun kuyruklar, sorunu gözler önüne seriyor.

Mülteciler ve Yabancılar için Koordinasyon Girişimlerinin (CIRE) Direktörü Sotieta Ngo, "İnsanlar dondurucu soğukta geceyi sokakta geçiriyor. Belçika hukukunda alternatif bir çözüm var. Belediyelerin yerel yardım sistemleri devreye sokulabilir ama siyasi istek yok. Belçika, mülteciler için 'çekici' hale gelmek istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

CIRE'nin de aralarında olduğu Belçika'da önde gelen 10 STK, meseleyi mahkemeye taşımıştı.

Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi, 19 Ocak'ta, söz konusu STK'lerin başvurusu üzerine Fedasil'in "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü başına" 5 bin avro ceza ödemesine hükmetmişti.

Ukraynalılara ayrıcalık

Öte yandan Belçika, Ukraynalıların kayıtlarını hızla yapmalarına imkan vermiş, ardından bu kişilere oturum ve çalışma izni ile eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı tanımış ayrıca sosyal refah, barınma ve geçim yardımları gibi imkanlar sağlamıştı.