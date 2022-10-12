Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere dair açıklamada bulundu.

Peskov, bölge valilerinin yeni bir seferberlik talimatı alıp almadığına ilişkin soruya, "yeni bir seferberlik dalgasının olmadığı" yönünde karşılık verdi.

Batı'nın nükleer suçlamaları

Peskov, Batı ülkelerinin liderlerinin nükleer alandaki retoriklerinin "provokatif" olduğunu dile getirdi.

Dmitriy Peskov, "(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg'in Ukrayna'ya dair yorumları NATO'nun Ukrayna'nın yanında savaştığını teyit edebilir mi?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

Kremlin sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel görüşme durumuna dair iki taraftan da bir girişimin olmadığını belirtti.