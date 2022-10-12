Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kremlin: Yeni seferberlik dalgası yok
[Fotograf: Reuters]
Kremlin, bölge valilerine yeni seferberlik talimatı iletilip iletilmediğine dair soruya "Yeni seferberlik dalgası yok" karşılığını verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere dair açıklamada bulundu.
Peskov, bölge valilerinin yeni bir seferberlik talimatı alıp almadığına ilişkin soruya, "yeni bir seferberlik dalgasının olmadığı" yönünde karşılık verdi.
Batı'nın nükleer suçlamaları
Peskov, Batı ülkelerinin liderlerinin nükleer alandaki retoriklerinin "provokatif" olduğunu dile getirdi.
Dmitriy Peskov, "(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg'in Ukrayna'ya dair yorumları NATO'nun Ukrayna'nın yanında savaştığını teyit edebilir mi?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.
Kremlin sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel görüşme durumuna dair iki taraftan da bir girişimin olmadığını belirtti.
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