Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Ukrayna'daki sivillere yönelik hava saldırısı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in alternatif eksikliği yaşadığını gösteriyor." diyen NATO Genel Sekreteri, dün düzenlenen saldırıların da bu ülkenin zayıflığının işareti olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, Rusya'nın savaş alanında ilerleme sağlayamadığına dikkat çekti.

Jens Stoltenberg, "Rusya'nın nükleer güçlerini yakından izliyoruz. Rusya'nın nükleer pozisyonunda bir değişiklik görmedik." dedi.

NATO Genel Sekreteri, ittifakın, olabildiğince Ukrayna'nın yanında olacağını ifade etti.