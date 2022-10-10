Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlama olduğu açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de art arda patlama sesleri duyuldu. Bölgedeki son durum @trthaber’de.https://t.co/UDj03VCeoy pic.twitter.com/XUJ0Ep0Ic4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2022

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev haricinde, Lviv ve Dnipro şehirlerine de saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor.

Şehre yönelik bariz saldırılar, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Dün, Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör eylemi olarak adlandırdığı olaydan Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tuttu.

Patlamayı görüşmek üzere bugün güvenlik konseyinin bir toplantısına başkanlık edecek.

Ukraynalı yetkililer, bir gecede Zaporizhzhia'ya yapılan füze saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.