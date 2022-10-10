Zelenskiy, açıklamasında ayrıca, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Zelenskiy'nin ofisinin bulunduğu bölge vuruldu

Ukrayna İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." denilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Kiev'in merkezi caddelerinin kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldığını, kurtarma hizmetlerinin çalıştığını bildirdi.