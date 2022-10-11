Bir Energoatom yetkilisi, santralde çalışan Valeriy Martynyuk'un pazartesi günü kaçırıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Energoatom, Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı (UAEA) Rafael Grossi'den, Martynyuk'un serbest bırakılmasına yardım edilmesi için tüm muhtemel tedbirleri almasını istedi.

UAEA'dan ise henüz bu çağrıya yanıt vermedi.