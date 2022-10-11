Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Rusya, Zaporijya santralinin başkan yardımcısını kaçırdı
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna devlet nükleer enerji ajansı Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin başkan yardımcısının Rus güçleri tarafından kaçırıldığını duyurdu.
Bir Energoatom yetkilisi, santralde çalışan Valeriy Martynyuk'un pazartesi günü kaçırıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Energoatom, Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı (UAEA) Rafael Grossi'den, Martynyuk'un serbest bırakılmasına yardım edilmesi için tüm muhtemel tedbirleri almasını istedi.
UAEA'dan ise henüz bu çağrıya yanıt vermedi.
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