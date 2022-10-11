Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 16:10Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya Meta'yı "terörist ve aşırılıkçı" listesine aldı
[Görsel: Getty Images]
Rusya Federal Mali İzleme Servisi, Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlıları" listesine ekledi.
Haziran ayında bir Moskova mahkemesi, mart ayında Rusya'da "aşırılıkçı faaliyetlerden" suçlu bulunmasının ardından Meta'nın temyiz başvurusunu reddetmişti.
Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) bugün, Meta'nın "terörist ve aşırılık yanlıları" listesine eklediğini açıkladı.
Meta'nın avukatı daha önce, şirketin aşılık yanlısı eylemlerde bulunmadığını savunmuştu.
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