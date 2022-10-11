İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle 27 Eylül'de gözaltına alınan Haşimi'nin yargı süreciyle ilgili soruları yanıtladı.

Faize Haşimi'nin "kamu düzenini bozmak" ve "rejime karşı propaganda faaliyetleriyle" suçlandığını aktaran Setayeşi, "Şu an için bu kişi geçici tutuklama emriyle tutuklu durumda" dedi.

Haşimi'nin dosyasının savcılıkta olduğunu ve hızlı bir şekilde mahkemeye sevk edileceğini aktaran Setayeşi, daha önceden de Haşimi hakkında "rejime karşı propaganda" suçundan yargılandığı davada 15 ay hapis cezası verildiğini söyledi.

İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, 27 Eylül'de başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Faize Haşimi ülke yönetimine karşı sert eleştirileriyle tanınıyor

Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Haşimi, 2017'de Zencan Üniversitesinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Faize Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada ise ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve bu açıklaması kendi çevresi dahil olmak üzere ülkede tepki toplamıştı. Haşimi, nisan ayındaki konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra "şaka" olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed'le ilgili açıklamaları ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle mayıs ayında savcılık soruşturma açmıştı.