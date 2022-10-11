Rusya, Donetsk, Luhansk, Zaporojiya ve Herson bölgelerini ilhak etti ancak bu adım Rus kamuoyunu askeri açıdan tatmin etmedi.

Sahada yaşanan kayıplar ve kısmi seferberlik ilanı hoşnutsuzluğu daha da arttırdı. Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırı ise Rus kamuoyunu derinden sarstı.

Rus basınında ilhak sonrası esen olumlu hava yerini karamsarlığa bırakmış durumda. Kremlin-yanlısı gazetecilerin çoğu gelişmelerden endişe duyduklarını gizlemedi.

Bu isimlerden biri de Russia Today kanalının baş editörü Margarita Simonyan. Simonyan, Rus askerlerinin Doğu Ukrayna'daki cephelerden geri çekilmesini eleştirdi. Bu durumu, Rusya halkının aşağılanmasına izin verilmesi olarak gördüğünü söyledi.

Rusya yanlılarının tavrı değişti

Ukrayna'nın Rusya'ya katılmasını savunan Simonyan'ın son yaşanan gelişmeler karşısındaki değişen tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Kremlin'in gayri resmi sözcüsü olarak tanınan Vladimir Solovyev de operasyonu eleştiren isimler arasında...

Solovyev, "Cepheden kaçan üst düzey askerler var ve bu kişiler intihar etmelidir" diyerek geri çekilmeyi savundu.

Putin'e yakın isimlerden Çeçen lider Ramzan Kadirov, Rus generallerin cephede operasyonu yönetmek için yetersiz olduğunu ileri sürdü. Başarısızlık devam ederse nükleer silahlara başvurulması gerektiğini söyledi.

"Rusya'nın nükleer silahlar doktrininde her şey açık"

Kadirov'un açıklamalarına Kremlin tepki gösterdi.

Sözcü Peskov, "Rusya'nın nükleer silahlar doktrininde her şey açık, bu konuda yoruma gerek yok" dedi.

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'i kurduğunu itiraf eden Yevgeni Prigojin'in hedefinde ise, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu vardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prigojin, kendi paralı askerlerinin cephedeki zor şartlara rağmen başarı gösterdiğini iddia etti.