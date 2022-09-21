Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep artıyor.
Rusya’da bilet satışı yapılan şirketlerden derlenen bilgilere göre, Rusya’dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye 21 Eylül için biletlerin tükendiği görüldü.
Google verilerine göre, ülkede “uçak bileti”, “bilet” ve “yurtdışı” gibi terimlerin internetteki aramalarında da önemli artış yaşandı.
Putin seferberlik ilan etti
Rusya’da bugün itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söylemişti.
Etiketler: Rusya Vladimir Putin
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