Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde üye 27 ülkenin enerji bakanları Prag'da bir toplantıda buluştu.

Toplantı girişinde açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, AB liderlerinin geçen hafta yüksek enerji fiyatlarının ana gündem olduğu bir zirve gerçekleştirdiğini, bugün konuyu bakanlar düzeyinde ele alacaklarını belirtti.

Simson, bakanlara Komisyonun enerji alanında devam eden çalışmaları hakkında sunum yapacağını anlatarak, öncelikle gaz talebini düşüreceklerini ve üyeler arasında iş birliğini teşvik edeceklerini söyledi.

"Gaz fiyatlarına müdahale edeceğiz." ifadesini kullanan Simson, AB ülkelerinin ortak gaz alımını da kolaylaştıracaklarını vurguladı.

Söz konusu uygulamaların tamamının bir arada yürütülmesi gerektiğini dile getiren Simson, bunun fiyatları sınırlamaya ve arz güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını ifade etti.

Simson, durumun aciliyetinin farkında olduklarına dikkati çekerek, uzlaşı sağlamaları ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Bakanların, gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda görüşlerini ortaya koyacaklarını aktaran Simson, "Komisyon, enerji konusunda yeni teklifler içeren paketi gelecek hafta sunacak." diye konuştu.

Simson, kış dönemine hazırlık ve yakın ülkelerdeki durumun da toplantıda görüşüleceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda gaz fiyatlarının elektrik fiyatlarına etkisi ele alınacak

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela da "Özellikle gaz fiyatlarının elektrik fiyatlarına etkisinin nasıl sınırlandırılacağı hakkında konuşacağız." dedi.

Toplantının, "AB ülkelerinde yeterli enerjinin uygun fiyatla nasıl sağlanacağı" hakkında olacağını belirten Sikela, elektrik piyasasının işleyişi ve bu alanda olası değişiklikleri de değerlendireceklerini kaydetti.

AB ülkelerinin liderleri, geçen hafta enerji krizini görüşmek üzere Prag'da bir araya gelmişti.

Liderler, talebin ve tüketimin düşürülmesi, stokların mümkün olduğunca dolu tutularak arz güvenliğinin sağlanması ve tavan fiyat gibi uygulamalarla enerji faturalarının düşürülmesi gibi konuları tartışmıştı.

Enerji fiyatının düşürülmesine yönelik tedbirler kapsamında doğal gaza tavan fiyat uygulanması konusunda ise bir anlaşma sağlanamamıştı.

Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu AB üyesi 15 ülke, AB Komisyonu'ndan, ithal doğal gaza tavan fiyat uygulamaya yönelik bir plan hazırlamasını istiyor.

Almanya, Hollanda ve Danimarka ve bazı ülkeler bu aşamada doğal gaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor. Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğal gaz tedarikine zarar verebileceğini değerlendiriyor.

Bu aşamada özellikle elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza tavan fiyat getirilmesinde anlaşma sağlanabileceği öngörülüyor.

Son dönemde gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş elektrik piyasasının da dengesini bozdu. Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen pahalı doğal gaz santrallerince tespit ediliyor.

Diğer kaynaklardan elektrik üretenler de gaz santrallerine yapılan ödemenin aynısını alıyor. Sonuç olarak, yüksek maliyetli doğal gaz santralleri elektrik fiyatının artmasına neden oluyor.