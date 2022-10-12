Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Herson'da 5 yerleşim biriminin kontrolü yeniden Ukrayna'da
Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti. Herson bölgesinde ise 5 yerleşim biriminin kontrolü yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçti.
Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını duyurdu.
Öte yandan Ukrayna Ordusu Güney Komutanlığından yapılan açıklamada ise Herson bölgesinde 5 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi.
Ayrıca Mıkolayiv bölgesinde, Rus güçlerince gönderilen 9 kamikaze insansız hava aracının da Ukrayna ordusunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bilgisi verildi.
Ukrayna güçleri, 29 Ağustos'ta Herson bölgesi başta olmak üzere ülkenin güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlatmıştı.
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