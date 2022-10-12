Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan doktorun Sabit Devlet Hastanesinde tedaviye alındığını açıkladı.

Filistinli doktorun göğüs, burun ve karın kısmında şiddetli darp izleri ve morluklar bulunuyor. Doktorun kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcilerin, Tulkerim-Nablus yolu üzerinde Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdığını, araçların camlarını kırdığını aktardı.

Ayrıca yerleşimciler bazı yolları trafiğe kapattı.

Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'da yolları kapatması ve Filistinlilerin canlarına ve mallarına saldırıları bölgede gerginliğin artmasına neden oluyor.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer genellikle bu saldırıları görmezden geliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.