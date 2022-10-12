Azerbaycan'ın Washington büyükelçiliğine ait araca ateş açıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı:

"10 Ekim'i 11 Ekim'e bağlayan gece Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçiliğine ait bir otomobile ateş açıldı. Diplomatik temsilcimiz olayla ilgili ABD kurumlarına bilgi verdi ve kamera görüntüleri karşı tarafa sunuldu."

ABD’nin Bakü Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı

12 Ekim'de ABD'nin Azerbaycan'daki maslahatgüzarları Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Olayla ilgili Azerbaycan tarafının ciddi endişeleri ve memnuniyetsizliği maslahatgüzara bildirilirken, Azerbaycan'ın diplomatik misyonunun güvenliğinin sağlanması talebi de karşı tarafa iletildi.

Açıklamada, " Üzülerek belirtiriz ki ne 2020’de ABD’de ve Avrupa’da diplomatik temsilciliklerimize yönelik saldırılar sonrası açılan soruşturmalarda kimseye cezai işlem uygulanmadı. Söz konusu tavır radikal Ermeni grupları daha da cesaretlendirmektedir." denildi.

"Büyükelçiliklerimize yönelik saldırılar ciddi endişe kaynağı"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda, Washington, Paris, Beyrut ve diğer şehirlerdeki büyükelçiliklerimize yönelik saldırılar ve vandalizm eylemleri de dahil olmak üzere; yabancı ülkelerdeki Ermeni topluluklarının radikal üyeleri tarafından Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları ciddi endişe kaynağıdır.

Yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarımızın güvenliğinin sağlanması, uluslararası sözleşme uyarınca ev sahibi ülkenin bir yükümlülüğüdür. Bu bağlamda, her olayla ilgili uygun bir soruşturma yürütülmesi ve büyükelçiliklerimizin ve diplomatlarımızın güvenliğinin uygun düzeyde sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."