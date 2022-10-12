Kırım'ı Rusya ana karasına bağlayan Kerç Köprüsü'nde meydana gelen patlama ile ilgili Moskova'dan açıklama geldi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırı ile ilgili 5 Rus ile Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Patlamayı, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ana istihbarat birimi ve birim yöneticisi Kırılo Budanov'un planladığı savunuldu.

FSB'nin açıklamasıda, olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Ukrayna saldırıyı doğrudan üstlenmedi

Ukrayna, cumartesi günü meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı doğrudan üstlenmedi. Ancak bazı Ukraynalı yetkililer memnuniyetlerini dile getiren mesajlar paylaştı.

Kırım'ın yasa dışı ilhakının ardından 19 kilometrelik köprü 2018'de, demir yolu hattı da bir yıl sonra bizzat Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından açılmıştı.