Petrol İhraç Eden Örgütünün (OPEC) üretimi azaltacağı açıklamasından günler önce, Amerikalı yetkililerin bu kararın 1 ay ertelemesi talebinde bulunduğu, ancak "hayır" cevabı aldığı iddia edildi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Suudi Arabistan’a, üretimi azaltma yönündeki kararının, Rusya ile aynı tarafta görünmelerine yol açacağı uyarısında bulundu.

Suudi yönetimden Biden'a "iç siyasi hesap yapıyorsun" suçlaması

Haberde, Biden yönetiminin Suudi yönetimine, Washington’da Suudi Arabistan’a desteğin zaten azaldığını hatırlatarak, bu adımın desteği daha da zayıflatacağı uyarısında bulunduğu, bunun üzerine Suudi yetkililerin Biden'ı, siyasi hesapla bu talepte bulunmakla suçladığı iddiası yer aldı.

ABD'de 8 Kasım'da Kongre’de çoğunluğu belirleyecek seçimde, benzin fiyatı ve enflasyonun belirleyici olacağı biliniyor.

Washington'da OPEC'in petrol üretimini azaltma kararına tepkiler artıyor.

Beyaz Saray, Rusya'nın yanında yer almakla suçladığı Suudi Arabistan ile ilişkilerin gözden geçirileceği ve artık ABD'nin ulusal çıkarına hizmet edip etmediğine bakılacağını duyurdu.

ABD kongresi de Suudiler ile savunma ortaklığının sınırlandırılması dahil bazı misilleme adımlarının atılmasını istiyor.

"Suudi Arabistan için sonuçları olacak"

Biden yönetiminin Suudilere silah satışını durdurmak ve anti-tröst önlemleri gibi misilleme üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

OPEC'in petrol üretimini kısma kararının Suudi Arabistan için sonuçları olacağını, bu konuda Kongre ile görüşeceğini söyleyen Biden, OPEC'in bu adımının petrol fiyatını yükselterek Rusya'ya fayda sağlayacağını kaydetti.

ABD Kongresi'nde de, Suudi Arabistan'dan asker ve füze savunma sistemlerinin çekilmesi dahil, savunma ortaklığının gözden geçirilmesini savunan siyasetçilerin sayısının arttığı bildiriliyor.