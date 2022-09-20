Ermeni göstericilerin Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine 18 Eylül'de yaptığı saldırıya ilişkin büyükelçilikteki yetkililer bilgi verdi.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinin 3. Katip Medya Ataşesi Günel Zülfügarova, "(18 Eylül'de saat) 14.10 civarı radikal Ermeni kökenli Fransızlar, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin binasına hücum etti" ifadesini kullandı.

"Elçiliğin kapısının kilidini kırdılar"

Daha sonra göstericilerin Azerbaycan aleyhine saldırgan sloganlar atmaya başladığını belirten Zülfügarova, büyükelçilik binasına saldırdıklarını ve yumurta atarak binaya zarar verdiklerini anlattı.

Zülfügarova, "Önce kapıyı tekmelediler, ardından barikatı söküp 3-4 kişi kapıyı kırma teşebbüsünde bulundu. Böylelikle kilidi kırdılar." dedi. Aramalarının ardından polisin 20-30 dakika içinde geldiğini ifade eden Zülfügarova, polisler gelinceye kadar olayların daha da agresifleştiğini belirtti.

Zülfügarova, binaya yapılan hasarın tespiti için başvuru yapıldığını aktararak yeterli bilgi olduğunda Fransız yetkilileriyle paylaşacaklarını ve binaya verilen zarara ilişkinde hukuki işlem başlatılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Önceki yıllarda, Ermeni asıllı Fransızların Azerbaycan Büyükelçiliğine ve Azerbaycan Kültür Merkezi'ne defalarca saldırdığını ifade eden Zülfügarova, söz konusu binalarda hasar oluştuğunu kaydetti.

Zülfügarova, saldırının pazar gününe denk geldiği için sadece nöbetçi görevlilerinin binada bulunduğunu belirterek görevlilerin göstericilerin içeriye girmelerini engelledikleri için kimseye zarar gelmediğini söyledi.

"Binanın güvenliğinin sağlanması için müracaat ettik lakin sağlanmadı"

Azerbaycan Paris Büyükelçiliğinde 1. Katip Siyasi İşler Sorumlusu Ali Khalafli ise güvenlik görevlisinin, kapının kilidini kırarak büyükelçiliğe girmeye çalışan göstericileri kapıyı tutarak engellediğini anlattı.

Khalafli, "Daha önce de ilgili kurumlara büyükelçiliğin binasının güvenliğinin sağlanması için müracaatlar oldu lakin yeterli gerekçe görülmediği için sağlanmadı." dedi.

Khalafli, polis geldikten sonra gösterinin daha sakin devam ettiğini ve ardından göstericilerin dağıldığını aktardı.

"Daha önce de Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yakma girişimleri oldu"

Olayın 50 dakika kadar sürdüğünü söyleyen Khalafli, "Protesto başladıktan sonra gelen polisler, durumun ciddiyetini fark ettikten sonra, artık burada nöbet tutuyorlar." dedi.

Khalafli, 18 Eylül'deki gibi provokasyonların daha önce de yapıldığını, bu provokasyonlarda Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yakma girişimleri olduğunu söyledi.

Büyükelçilik binasının ön cephesinin duvarlarında ve kapısında yumurta izlerinin yanı sıra binanın önünde yumurta kabukları gözlemlendi.

[Fotoğraf: AA]

Saldırı sonrası bir polis arabasının nöbet tutuğu büyükelçiliğin önünde, polis memurlarının binanın yakınına gelenlerin kimliğini kontrol ediyor.

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nde Büyükelçilik ve Konsolosluklar gibi yabancı misyon binalarının dokunulmazlığına vurgu yapılırken bu binalara misyon şefinin rızası olmadan girilemediği beyan ediliyor.

Sözleşmede ayrıca, yabancı misyonu kabul eden devletin binaları korumakla mükellef olduğu belirtiliyor.

18 Eylül'de saldırdılar

Paris'te 18 Eylül'de Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinin önünde toplanan Ermeni göstericilerin binaya saldırması güvenlik kameralarına yansımıştı.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, saldırı sonrası Twitter'dan "büyükelçiliklerin korunmadığı ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerinin görmezden gelindiği" için tepki göstermiş, bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili nota verildiği bildirilmişti.