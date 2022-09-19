Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinin Ermeni grupların saldırısına uğramasına ilişkin açıklama yayınladı.

19 Eylül 2022'de Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Zacharie Gross, Bakanlığa çağrıldı ve Azerbaycan büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin protesto notası verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fransa'daki Ermeni diasporasına mensup bir grup radikal güç tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırının bariz bir şekilde yapıldığını diğer tarafın dikkatine sundu. Fransız yasalarının ve genel olarak kabul edilen uluslararası yasal normları ihlal edildi. Saldırı sırasında büyükelçilik binasında maddi hasar meydana geldi, diplomatik misyonun faaliyetlerine ve çalışanların hayatlarına tehdit oluşturuldu.

1961 Viyana sözleşmesine göre elçiliğin güvenliğinden sorunlu Fransa’nın bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden duyulan üzüntü ifade edildi.

Ayrıca diplomatik misyon ve personelini tehlikeye sokan bu vandallığın Fransız kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı bir şekilde soruşturulması, uygun bir hukuki değerlendirme yapılması, suçluların adalete teslim edilmesi ve tazminat ödenmesi talep edildi."

Fransız Büyükelçi, Azerbaycan Büyükelçiliğine yönelik olayın üzücü olduğunu söyledi ve Azerbaycan tarafının talebine göre, olayın uygun bir hukuki değerlendirmesinin yapılması için gerekli adımların atılacağına işaret etti.