Doğu Kudüs'te Filistinli öğrencilerin eğitim aldığı okulların kapılarına "Filistin müfredatına evet, düzmece müfredata hayır!" yazılı dövizler asıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin Doğu Kudüs'teki ilköğretim okullarını kapsayan greve tüm Filistinli öğrencilerin velileri ve okulların uyması yönündeki çağrısına yer verildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki grupların yanı sıra Hamas ve İslami Cihad'ın da yer aldığı Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin açıklamasında, uluslararası kuruluşlardan sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in Kudüs'teki okulları "ele geçirmesine" engel olması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, Komitenin Doğu Kudüs'teki okullarda Filistin müfredatı dışında bir müfredatı kabul etmediği bilgisi yer aldı.

İsrail'in müfredat dayatmasına karşı Kudüs'teki Filistin okullarında eğitime ne kadar süreyle ara verildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail Eğitim Bakanlığı iki okulun lisansını iptal etmişti

İsrail Eğitim Bakanlığı ağustos ayında Bakanlık tarafından basılan kitapların okutulmadığı gerekçesiyle Doğu Kudüs'teki Filistin okullarından El-İman ve İbrahim Koleji'nin lisanslarını iptal etmişti.

Tel Aviv yönetimi, Yahudileştirme politikaları çerçevesinde 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki Filistin okullarında takip edilen öğretim programını kaldırarak yerine İsrail müfredatını uygulamaya çalışıyor.

Filistinlilerin kararlı şekilde karşı durması nedeniyle İsrail, işgalden bu yana Doğu Kudüs'teki okullara kendi müfredatını dayatma konusunda başarısız oldu ancak o zamandan beri bu yöndeki girişimleri devam ediyor.