Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kutaisi kentinin Şota Rustaveli Caddesi'nde bulunan "Bank Of Georgia"nın bir şubesine silahlı bir kişinin girdiği bilgisi verildi.

Güvenlik güçlerinin, olay yerinde gerekli önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, basın mensupları ve halka kurallara uymaları çağrısı yapıldı. Soyguncunun bankada bulunan bazı kişileri rehin aldığı görüldü.

Saldırganın ateş açtığı iddiası

Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde, silahlı kişinin ateş açtığı iddia edildi.

Haberlerde saldırganın, 2 milyon dolar talep ettiği bilgisi paylaşıldı.