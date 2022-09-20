Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da banka soygunu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Gürcistan'ın İmereti bölgesine bağlı Kutaisi kentinde bir banka şubesine saldırı gerçekleşti. Soyguncunun bankadaki bazı kişileri rehin aldığı bilgisi paylaşıldı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kutaisi kentinin Şota Rustaveli Caddesi'nde bulunan "Bank Of Georgia"nın bir şubesine silahlı bir kişinin girdiği bilgisi verildi.
Güvenlik güçlerinin, olay yerinde gerekli önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, basın mensupları ve halka kurallara uymaları çağrısı yapıldı. Soyguncunun bankada bulunan bazı kişileri rehin aldığı görüldü.
Saldırganın ateş açtığı iddiası
Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde, silahlı kişinin ateş açtığı iddia edildi.
Haberlerde saldırganın, 2 milyon dolar talep ettiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Gürcistan
Son Haberler
- 14:10
- 14:03
- 14:06
- 14:02
- 13:58
Sıradaki Haber
Azerbaycan 95 Ermeni askerin cenazesini daha Erivan'a verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz