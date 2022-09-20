Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Azerbaycan haber ajansı APA'da paylaşılan haberde, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen Ermeni askerlerin cenazelerine ilişkin bilgi verildi:

"Ermeni silahlı kuvvetlerinin 12-14 Eylül'de Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği geniş çaplı provokasyonlara karşı Azerbaycan ordusunun karşı taarruz operasyonu sonucu bölgede ölen Ermeni askeri personelin cesetlerinin aranması gerçekleştirildi.

95 Ermeni askerin cenazesi Erivan yönetimine teslim edildi

Azerbaycan Cumhuriyeti, 20 Eylül'de 95 Ermeni askerinin cesetlerinin teftiş edilmesinden bu yana uluslararası insancıl hukuka ve hümanist değerlere bağlılığını bir kez daha göstermiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Savcılığının gözetimiyle yapılan inceleme sonucu askerlerin üzerlerinde herhangi bir şiddet izine rastlanılmadı. 95 Ermeni askeri Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığı ile Ermeni tarafına teslim edildi."

Daha önce 32 Ermeni askerin cenazesi Erivan'a verildi

Öte yandan, askerlerin cenazelerinin karşı tarafa teslim edilmesi için insani sürecin devam edeceğinin altı çizildi.

Azerbaycan 17 Eylül'de de 32 Ermeni askerin cesetlerini Erivan'a teslim etmişti.