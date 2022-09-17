Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Komisyonu, yakalanan ve kayıp, rehin alan vatandaşlar hakkında bilgi yayınladı.

Devlet Komisyonundan Azerbaycan haber ajanı APA'ya verilen bilgide şu ifadeler yer aldı:

"12-14 Eylül tarihlerinde Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan sınırında büyük çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Ordumuzun aldığı misilleme önlemleri sonucunda karşı taraf çok sayıda kayıp verdi.

32 Ermeni askerin cenazesi Erivan yönetimine teslim edildi

Ayrıca askeri operasyonların ardından kontrolümüze giren topraklarda bulunan 32 Ermeni askerinin cesetleri Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Savcılığının ilgili çalışanları ile birlikte incelendi.

Erivan'a askerlerin üzerlerinde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı bildirildi ve 17 Eylül'de bu cesetler karşı tarafa teslim edildi."

Öte yandan diğer Ermeni askerlerinin cesetlerinin de incelemesinin yapıldığı ve yakın zamanda teslim edilecekleri belirtildi.