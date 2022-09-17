Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayvan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Tayvan'ın doğu kıyısında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şimdiye kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Tayvan'nın Yujing bölgesinin yaklaşık 96 kilometre doğusunda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Depremde şimdiye kadar can ya da mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.
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