ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Tayvan'nın Yujing bölgesinin yaklaşık 96 kilometre doğusunda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Depremde şimdiye kadar can ya da mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.