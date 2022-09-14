Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa'daki enerji krizi elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı
Avrupa'da, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın Çin yapımı elektrikli battaniye ve ısıtıcılara talebi arttırdığı aktarıldı.
Çin Elektrikli Ev Aletleri Üreticileri Birliği verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Avrupa ülkelerine elektrikli battaniye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97, elektrikli ısıtıcı ihracatı ise yüzde 23 arttı.
Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uygulan yaptırımlar kapsamında Rusya'dan doğal gaz ithalatının kesilmesi kıtada enerji açığına sebep olurken, vatandaşların düşük maliyetli ısınma çözümlerine yöneldiği anlaşılıyor.
Öte yandan, bazı özel ürünlerdeki talep artışına karşın, savaşın yol açtığı tedarik kesintileri ve yüksek enflasyon nedeniyle genel talepte düşüş görüldü. Çinli üreticilerin Avrupa'ya elektrikli ev aletleri ihracatı, ilk 7 ayda geçen yıla göre yüzde 9,3 azaldı.
Etiketler: Avrupa Birliği Enerji Piyasası Enerji Tasarrufu Rusya Ukrayna
Son Haberler
- 22:02
- 22:01
- 22:09
- 21:44
- 21:36
Sıradaki Haber
Semerkant ŞİÖ Zirvesi'ne hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz