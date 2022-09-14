Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi
[Fotograf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere savunma lobi temsilcileri ve Rusya karşıtı enformasyon çalışmasını koordine eden 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin dostça olmayan anlayışa devam etmesiyle bağlantılı olarak önlemlerin alındığı aktarıldı.
Bu bağlamda Rusya karşıtı enformasyon gündemine yönelik eylemlerin koordinasyonundan sorumlu İngiliz yapılarının yöneticileri ve savunma lobi temsilcilerinin aralarında bulunduğu 30 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu yöndeki yaptırımların devam edeceği duyuruldu.
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