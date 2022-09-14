Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, Kral 3. Charles ile yaptığı telefon görüşmesinde başsağlığı diledi
[Fotograf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve yakın ilişkileri sürdürme mesajı verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Kral 3. Charles'ın bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.
Biden'ın Kral 3. Charles'a, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı verdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın Kraliçe'nin kibarlığı ve ev sahipliğinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.
Açıklamada, Biden'ın Amerikan halkının iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği önem ve Amerikan halkının İngiltere'ye hayranlığından bahsettiği aktarılarak, "Biden, Kral ile yakın ilişkileri sürdürme dileğini iletti" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: İngiltere
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