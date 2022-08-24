Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Federal Sığınmacı Kabul Kurumu'nun önünde insanlık dramı yaşanıyor.

Binlerce kilometre uzaktan geliyorlar,bir umut bekliyorlar. Ancak umutları kaldırımlarda sürüyor. Sokaklarda yatıp kalkıyorlar.

Brüksel kabul merkezinin önünde haftalardır hatta aylardır beklediklerini söyleyen sığınmacılar henüz evraklarını bile alamadıklarını söylüyorlar. Uluslararası koruma başvurularını bir an önce yapmak istiyorlar.

Merkezlerin kapasitesi doldu

Belçika'ya bu yılın yaz aylarında Afrika, Afganistan, Pakistan ve Irak gibi ülkelerden giden mülteci sayısındaki artış, sığınmacı kabul merkezlerinde kapasitenin dolmasına neden oldu. Bu nedenle merkezlerde artık çok az sayıda başvuru kabul ediliyor.

İşlemleri başlayan ve sisteme dahil olanların çoğu da kabul merkezlerine alınmıyor.

Sabah ön sıralarda yer alarak başvuru yapmak isteyen sığınmacılar, geceyi kabul merkezinin önünde geçiriyor, adeta orada yaşıyor. Sığınmacılar ile polis arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close da, bölge sakinleriyle sığınmacıların zaman zaman sorun yaşadığını hatırlatarak, yetkililerden çözüm talebinde bulundu.

Haber: Mustafa Seçen