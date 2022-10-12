Hint Donanma Sözcüsü, yaptığı açıklamada, MiG-29K tipi savaş uçağının, Goa açıklarında denize düştüğünü ve pilotun kendini güvenli bir şekilde fırlattığını aktardı.

Açıklamada, uçağın rutin uçuş gerçekleştirdiği ve üsse dönerken teknik bir arıza yaşandığı kaydedildi.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.