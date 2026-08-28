Nepal'de sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi

Trishuli bölgesinde yollar çamur tabakasıyla kaplandı, çok sayıda araç yarıya kadar çamura battı. Güvenlik güçleri, nehir yataklarına yakın ve tehlike arz eden alanlara girişi barikatlarla kapattı.

Nepalli yetkililer, 2015 yılındaki büyük depremden bu yana ülkenin yaşadığı en ağır doğal afetle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Uzmanlar, aniden gelişen sel felaketine bir buzulun çökmesinin yol açmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bölgede helikopterler destekli yürütülen çalışmalarda yüzlerce kişi kurtarıldı. Trishuli'deki bir tünelde mahsur kalan 450 kişinin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

Altyapı çöktü, ekonomiye ağır darbe vuruldu

İnsani dramın yanı sıra felaket, Mart ayında göreve gelen Başbakan Balendra Shah hükümetini ve ülke ekonomisini de zor durumda bıraktı.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu, sel nedeniyle 80 köprünün yıkıldığını ve 40 kilometrelik asfalt yolun ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Yıkımın meydana geldiği bölgenin Çin sınırında bulunması, Nepal'in en büyük ikinci ticaret ortağıyla olan mal akışını tamamen durma noktasına getirdi.

Dış yardımlara ve ithalata bağımlı ülke ekonomisinde, tedarik zincirindeki bu aksamanın büyük bir yük oluşturacağı belirtildi.

Tibet'ten 555 turist tahliye edildi

Çin resmi haber ajansı Şinhua, Tibet bölgesinde mahsur kalan 555 turistin tahliye edildiğini duyurdu. Çin'in bölgedeki yayın kısıtlamaları nedeniyle kısıtlı bilgilerin ulaştığı Tibet'teki verilerin, Nepal tarafındaki kayıplarla örtüşüp örtüşmediği henüz netleşmedi.

Öte yandan Hindistan, Avustralya ve ABD yetkilileri, felaket bölgesinde vatandaşlarının kayıp olduğunu açıkladı. Bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.