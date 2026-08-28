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Dünya
AA 28.08.2026 06:13

Küresel şirketlerden yapay zeka kaynaklı siber tehditlere karşı "ortak savunma" çağrısı

OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın küresel şirket, imzaladıkları açık mektupta gelecek dönemde artması beklenen yapay zeka destekli siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma hamlesi çağrısında bulundu.

Küresel şirketlerden yapay zeka kaynaklı siber tehditlere karşı "ortak savunma" çağrısı

OpenAI'ın internet sitesinde "Siber savunma için ortak eylem çağrısı" başlıklı açık mektup yayımlandı.

Yüzden fazla şirketin imzasının bulunduğu mektupta, dünya genelinde yapay zeka modellerinin yeteneklerinin artmasıyla siber saldırıların çok daha yaygın ve karmaşık hale geleceği uyarısı yapıldı.

Hastanelerden su arıtma tesislerine ve internet altyapısına kadar kritik hizmetlerin risk altında olduğuna dikkat çekilen mektupta, "Siber savunmamızı güçlendirmek için sınırlı bir zaman penceremiz var. Mevcut güvenlik yaklaşımının yeterli olmayacağını kabul etmeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin yıllardır biriken güvenlik zafiyetlerini gidermek için "savunmacılara" yeni fırsatlar sunduğu belirtilirken, dijital dünyayı daha güvenli hale getirmek adına temel eylem adımları sıralandı.

Tüm organizasyonların siber savunmayı acil bir öncelik haline getirmesi gerektiği vurgulanan mektupta, siber güvenlik şirketleri ve teknoloji ortaklarının da mevcut araçlarını yapay zeka ile güçlendirmesi gerektiği kaydedildi.

Mektupta, hükümetlerin siber savunmayı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde koordine etmeleri, tehdit istihbarat kanallarını güçlendirmeleri ve savunma için ek fon sağlamaları gerektiği aktarıldı.

Ayrıca mektupta, öncü yapay zeka şirketlerinin de kaynak sıkıntısı çeken kritik altyapı savunmacılarına model erişimi, finansman, eğitim ve uygulamalı destek sunarak sürekli izleme mekanizmalarına yatırım yapması gerektiği ifade edildi.

Aralarında Accenture, Adobe, Amazon, AMD, Anthropic, Capital One, Citi, Cloudflare, CrowdStrike, Google, IBM, Mastercard, Microsoft, OpenAI ve Visa gibi finans ve teknoloji sektörünün önde gelen kurumlarının bulunduğu imzacılar, mektupta küresel çapta tüm kamu ve özel sektör liderlerini 

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OpenAI Google Microsoft Amazon Yapay Zeka
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