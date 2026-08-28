Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere'ye Londra'nın savaştaki tutumundan geri adım atması çağrısında bulunarak, bu durumun çatışmayı tamamen yeni bir seviyeye taşıma riski barındırdığını ifade etti.

Maria Zaharova, Moskova'da düzenlenen basın toplantısında İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak "ateşle oynadığını" söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rusya'nın, bu hükümetin Ukrayna'da, İngiltere'ye ve müttefiklerine karşı yürütülen Rus saldırganlığına karşı durma kararlılığından şüphe duymaması gerektiği kaydedildi.

İngiltere Kiev'in gizli teknolojiye erişimine izin vereceğini duyurmuştu

İngiltere pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya topraklarının derinliklerini vurma kapasitesine sahip Storm Shadow uzun menzilli seyir füzelerinin kendi üretimine başlayabilmesi için Kiev'in gizli teknolojiye erişimine izin vereceğini duyurmuştu. Fransa da Avrupa üretimi füze için teknolojinin lisanslanmasına onay vermişti.

Bu karar Rusya'nın sert tepkisini çekerken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, bu adımın çatışmaya "körükle gitmek" anlamına geleceğini ifade etti.

Ancak Başbakan Andy Burnham, bu hafta başındaki Kiev ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını kimin başlattığının asıl soru olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu müdahalesi, Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliğinin, Ukrayna güçlerinin iki İngiliz şirketi tarafından üretilen insansız hava araçlarını kullandığına dair haberlerin Londra'nın Ukrayna krizini tırmandırmayı seçtiğini doğruladığını açıklamasından bir hafta sonra, Kremlin ile Downing Street arasındaki gerilimin tırmanmaya devam ettiği bir döneme denk geldi.

Eski bakanlar ise Burnham'ın tehditler karşısında geri adım atmaması gerektiğini belirtti.

"İngiltere tehditlerle caydırılamayacak"

Eski Dışişleri Bakanı Sir Malcolm Rifkind, bunun Rusya'nın her zamanki kılıç sallaması olduğunu ve gövde gösterisi yapmak için siber saldırı ya da askeri bir hamle deneyebileceklerini, ancak İngiltere'nin de taarruz amaçlı siber kapasiteye sahip olduğunu unutmamaları gerektiğini söyledi.

Eski Savunma Bakanı Grant Shapps ise bu ülkeye yönelik gerçek Rus tehdidinin Hertfordshire üzerine düşecek bir füze değil; savunma sanayisine, deniz altı kablolarına ve kritik ulusal altyapıya yönelik sabotajlar, siber saldırılar ve hibrit operasyonlar olduğunu ifade etti. Shapps, tehditler karşısında geri adım atılmaması gerektiğini vurguladı.

Moskova, İngiltere'yi Rusya'yı çevrelemeye ve vekiller aracılığıyla maksimum zarar vermeye çalışmakla suçlayarak, müdahalesi derinleştikçe ödeyeceği bedelin de artacağı uyarısında bulundu. Rusya, Londra'nın eylemlerinin sonuçları olacağını ve bunun hesabını vermek zorunda kalacağını bildirdi.

Burnham ise İngiltere'nin tehditlerle caydırılamayacağını söyledi. Göreve gelmesinden bu yana ilk yurt dışı gezisini Kiev'e gerçekleştiren Başbakan, ziyareti sırasında Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yineledi. Ukrayna da İngiltere'nin güvenliğini artıracak muharebe verilerini İngiliz yetkililerle paylaştı.

Başbakan ziyareti sırasında, Rus bombardımanı altında zorlanan Kiev'e daha fazla önleme füzesi gönderilmesi için Ukrayna'nın müttefiklerine çağrıda bulundu.

Ziyaret sırasında Kremlin Danışmanı Andrei Fedorov, Ukrayna için drone üreten İngiliz fabrikalarının kaynağı belirsiz saldırılarla karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı.

Eski Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İngiltere'ye yönelik yarı askeri operasyonların olasılığını tamamen göz ardı edemeyeceğini belirtti. Fedorov, Rusya'dan İngiltere'ye karşı er ya da geç somut bir tepki gelebileceğini kaydetti.

Fedorov, Ukrayna için insansız hava aracı üreten fabrikalara resmi düzeyde olmayan, kaynağı belirsiz hacker saldırıları veya teknik müdahaleler şeklinde adımlar atılabileceğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise İngiltere'nin Ukrayna ile omuz omuza durduğunu ve Putin'in yasa dışı işgaline karşı Ukrayna'nın kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipmanı sağlamaya kararlı olduklarını yineledi.