ABD-İran geriliminde 6'ncı ay: Trump "büyük zafer" dedi, yeni uçak gemisi yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan askeri çatışmaların altıncı ayına girilirken Washington'ın Tahran karşısında büyük bir zafer elde ettiğini bildirdi.

Barış görüşmelerine dönmek için herhangi bir zaman takvimi bulunmadığını belirten Trump, sürecin ne kadar sürerse sürsün devam edeceğini ifade etti.

Trump'ın bu açıklamalarının ardından ABD Donanmasının Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi sevk etmeye hazırlandığı aktarıldı.

USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, bölgede görev yapan USS George Washington'ın yerini almak üzere en az yedi aylık bir görev süresiyle bölgeye konuşlandırılacak.

İran kaynakları, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliğine ilişkin Umman arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

İran, suikast iddialarını yalanladı

İran Savunma Konseyi yetkililerinden Muhsen Rızai ise ABD Başkanı Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron Trump'a suikast düzenleneceğine dair iddiaları yalanladı.

Rızai, Lübnan merkezli El-Menar televizyonuna yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Gizli Servis ise İran devlet televizyonunda yayımlanan ve Barron Trump'ı hedef alan videolardan haberdar olunduğunu açıklamıştı.

Trump, El Cezire'ye verdiği demeçte İran ekonomisinin çöküşün eşiğinde olduğunu ve hiperenflasyonla boğuştuğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin vurulmasının ardından deniz ticaretinde aksamalar yaşanırken petrol fiyatlarında düşüş gözlendi.