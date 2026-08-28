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Türkiye
AA 28.08.2026 07:00

İstanbul'da meydana gelen iki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

İstanbul'da meydana gelen iki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul'da sabaha karşı etkili olan gök gürültülü kuvvetli yağışın ardından kentin farklı ilçelerinde trafik kazaları meydana geldi.

Esenyurt'ta, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Üsküdar'da, Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ise 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da meydana gelen iki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan kentin başka noktalarında da hasarlı kazalar meydana geldi.

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