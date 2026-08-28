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Türkiye
DHA 28.08.2026 03:30

Bingöl'de ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Bingöl'ün Genç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
[Fotograf: DHA]

Mehmet Akgönül yönetimindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada demir yığını haline dönüşen araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan, Barış Ayvaz ve sürücü Mehmet Akgönül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi ise bulundukları yerden çıkarılarak, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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