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Dünya
AA 28.08.2026 01:25

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a çıktı

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 389'a yükseldi.

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a çıktı
[Fotograf: AA]

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Nepal polisinden yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 389'a yükseldiği, 460'tan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmalarında helikopterlerin görevlendirildiğini ifade etti.

Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Nepal'de meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.

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