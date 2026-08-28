Silikon Vadisi'nden yapay zeka tepkilerine "psikolojik harekat" savunması

Yapay zeka teknolojilerinin hızla büyümesiyle birlikte artan veri merkezi projeleri, ABD genelinde yerel halkın tepkisine neden oluyor.

Tesislerin tükettiği aşırı elektrik, yükselen faturalar, çevreye etkileri ve yarattığı aralıksız gürültü nedeniyle vatandaşlar projelerin yerleşim yerlerine yakın kurulmasını istemiyor.

Ancak teknoloji devleri, vatandaşların somut gerekçelere dayanan bu tepkilerini kabul etmek yerine kamuoyuna yöneltilen planlı bir karalama kampanyası iddiasını öne sürüyor.

Dış aktörler suçlanıyor

Girişim sermayesi şirketi Y Combinator Üst Yöneticisi Garry Tan ve Reddit'in kurucu ortaklarından Alexis Ohanian gibi sektörün önde gelen isimleri, veri merkezlerine karşı yükselen seslerin Çin destekli organize bir psikolojik harekat olduğunu iddia etti.

Yapay zeka ve istihbarat alanında çalışan araştırma şirketlerinin raporlarına dayandırılan bu iddialar, Çin, Rusya ve İran gibi aktörlerin ABD içindeki tartışmaları büyütmeye çalıştığını öne sürse de bu girişimlerin halk üzerindeki gerçek etkisi kanıtlanabilmiş değil.

İletişim ve dijital kültür uzmanları, Silikon Vadisi yöneticilerinin kullandığı bu söylemin, kamuoyunda gerçek ve sahte olanı ayırt etmeyi zorlaştıran bir belirsizlik ortamı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Askeri terimden dijital savunma kalkanına

Kökeni 20. yüzyıl askeri literatürüne ve Vietnam Savaşı'ndaki propaganda taktiklerine dayanan psikolojik harekat kavramı, günümüzde internet kültüründe ve dijital tartışmalarda sıkça kullanılan popüler bir ifadeye dönüştü.

Sosyal medyada güvenilmeyen ya da şüphe uyandıran içerikleri yaftalamak için kullanılan bu kavram, artık teknoloji şirketleri tarafından da bir savunma mekanizması olarak benimseniyor.

Gerçek kaygıları örtbas etme çabası mı?

İstihbarat ve güvenlik uzmanları, teknoloji devlerinin uyguladığı bu yöntemi dikkat çekici buluyor. Uzmanlara göre, veri merkezlerinin çevresel etkilerine ve yapay zekanın yaratabileceği istihdam krizine dair son derece meşru endişeler bulunuyor.

Sektör temsilcileri, halkın elektrik altyapısı, çevre ve yaşam kalitesi üzerine getirdiği somut eleştirilere cevap vermek yerine karşıt görüşleri psikolojik harekât olarak damgalayarak kendi etki operasyonlarını yürütüyor.