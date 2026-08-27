12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda Litvanya'yı konuk edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Litvanya'yı konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Milli takımımız, elemelerin ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 ile tamamlayarak zirvede yer aldı. Üçer galibiyet ve yenilgi yaşayan Litvanya ise D Grubu'nu ikinci basamakta bitirdi.

Türkiye, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda J Grubu'nun en avantajlı ekibi olarak öne çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, taraftarı önünde Litvanya'yı mağlup ederek Dünya Kupası elemelerinin ikinci turuna galibiyetle başlamaya çalışacak.

Litvanya ile 13. resmi maçını oynayacak

A Milli Basketbol Takımımız, Litvanya ile resmi maçlarda 13. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 1997'den bu yana oynanan 12 mücadelenin 3'ünü Türkiye, 9'unu Litvanya kazandı.

Milliler, Litvanya ile son resmi müsabakasını 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynadı. Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Barselona kentinde yapılan mücadeleden 73-61 mağlubiyetle ayrıldı.

Hazırlık süreci

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nun ilk penceresinde oynayacağı maçların hazırlıklarına 16 Ağustos'ta başladı.

18 Ağustos'ta Almanya'ya giden milliler, 21-22 Ağustos'ta Hamburg kentinde Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katıldı. İlk maçta Hırvatistan'a 95-94 yenilen Türkiye, ikinci müsabakada Çekya'yı 99-84 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Aday kadro

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 12 kişilik kadrosu belli oldu:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Onuralp Bitim, Malachi Flynn, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Adem Bona, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

Ergin Ataman yönetiminde 103. maç

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, başantrenör Ergin Ataman ile 103. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılarımız, Ataman yönetiminde oynadığı 102 müsabakada 57 galibiyet ve 45 yenilgi yaşadı.

Tarihimizdeki 1066. maç olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, tarihindeki 1066. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'a karşı oynayan Türkiye, 90 yılı aşkın süreçte 1065 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 554'ünü kazanan Türkiye, 510'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibimizin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.